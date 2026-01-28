Visite guidée Il était une fois le pont habité ! Office de tourisme Landerneau

Visite guidée Il était une fois le pont habité !

Le pont de Rohan et la place Saint-Thomas en 1h.

C’est ce que vous propose cette visite concentrée sur la plus belle place et le monument emblématique de la ville de Landerneau le Pont Habité.

Histoire et patrimoine seront au rendez-vous !

Pendant les vacances de février

Le vendredi à 15h et le samedi à 11h.

Visites sur inscription.

RDV à l’Office de tourisme pour le départ de la visite.

Organisation Office de tourisme du pays de Landerneau-Daoulas 02 98 85 13 09 .

