Fest-Deiz du bistrot avec le groupe Luarka Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal
Fest-Deiz du bistrot avec le groupe Luarka Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal dimanche 10 mai 2026.
Saint-Ségal
Fest-Deiz du bistrot avec le groupe Luarka
Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 16:30:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Paul à la guitare folk et au banjo et Benjamin à l’accordéon diatonique proposent plinn, ridée et autre morceau de bal pour faire danser, découvrir et aller dans la danse gant plijadur ! .
Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25
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English :
L’événement Fest-Deiz du bistrot avec le groupe Luarka Saint-Ségal a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE