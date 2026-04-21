Fest-Deiz du bistrot avec le groupe Luarka Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal

Saint-Ségal

Fest-Deiz du bistrot avec le groupe Luarka

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 16:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Paul à la guitare folk et au banjo et Benjamin à l’accordéon diatonique proposent plinn, ridée et autre morceau de bal pour faire danser, découvrir et aller dans la danse gant plijadur ! .

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25

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English :

L’événement Fest-Deiz du bistrot avec le groupe Luarka Saint-Ségal a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE