Vide grenier Saint-Ségal

Vide grenier

Rue Menez Boss Saint-Ségal Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Vide grenier organisé par le comité des loisirs de Saint-ségal.

Buvette, crêpes…

Entrée 1€ La somme récoltée sera entièrement reversée à une association caritative (cancers pédiatriques). .

Rue Menez Boss Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 7 54 75 88 14

