Vide grenier Saint-Ségal
Vide grenier Saint-Ségal dimanche 3 mai 2026.
Vide grenier
Rue Menez Boss Saint-Ségal Finistère
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
2026-05-03
Vide grenier organisé par le comité des loisirs de Saint-ségal.
Buvette, crêpes…
Entrée 1€ La somme récoltée sera entièrement reversée à une association caritative (cancers pédiatriques). .
Rue Menez Boss Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 7 54 75 88 14
