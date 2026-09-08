Fest Deiz Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-13 12:30 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Rendez-vous le dimanche 13 septembre dès 12h30 pour fêter les 15 ans du Saint-Michel II, réplique du 2e bateau de Jules Verne.Au programme : groupes de musiques bretonnes, buvette, restauration, et initiation à la danse bretonne de 12h30 à 14h.

Île de Nantes Nantes 44200



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

