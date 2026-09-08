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Fest Deiz Nantes

dimanche 13 septembre 2026 · Nantes

Fest Deiz Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
12:30
Adresse
Quai des Antilles
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-13 12:30 –
Gratuit : oui Entrée libre Tout public 

Rendez-vous le dimanche 13 septembre dès 12h30 pour fêter les 15 ans du Saint-Michel II, réplique du 2e bateau de Jules Verne.Au programme : groupes de musiques bretonnes, buvette, restauration, et initiation à la danse bretonne de 12h30 à 14h.

Île de Nantes Nantes 44200

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