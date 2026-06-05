Fest-Noz à la MJC !! Dans la cour de la MJC Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Fest-Noz à la MJC !!

Dans la cour de la MJC 12 Rue des Augustins Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez danser, pas besoin d’être un pro !! Une buvette sur place pour vous rafraichir

– Les Gastadours

– Piau de bique

– Dsiklaer .

Dans la cour de la MJC 12 Rue des Augustins Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 96 37

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English :

L’événement Fest-Noz à la MJC !! Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor