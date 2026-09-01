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AGENDA · Pluvigner

Fest Noz Breizh au Galo Salle Marie-Josèphe Le Borgne Pluvigner

samedi 26 septembre 2026 · Salle Marie-Josèphe Le Borgne · Pluvigner

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle Marie-Josèphe Le Borgne
Adresse
Rue Maréchal Leclerc
Ville
56330 Pluvigner
Département
Morbihan
Tarif

Pluvigner

Fest Noz Breizh au Galo

Salle Marie-Josèphe Le Borgne Rue Maréchal Leclerc Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Au programme

– Stages de chants à 14h30 (en breton et en gallo/français) à la salle Ti Douar Alre, rue du Tanin

– Apéro-concert à 19h30

– Fest-Noz avec les groupes

Beat Bouet Trio
Kerbedig
Spontus
Plijadur Cantë Nouz   .

Salle Marie-Josèphe Le Borgne Rue Maréchal Leclerc Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 6 62 53 83 24 

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English :

L’événement Fest Noz Breizh au Galo Pluvigner a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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