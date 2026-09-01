Fest Noz Breizh au Galo Salle Marie-Josèphe Le Borgne Pluvigner

Informations pratiques

Pluvigner

Fest Noz Breizh au Galo

Salle Marie-Josèphe Le Borgne Rue Maréchal Leclerc Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Au programme

– Stages de chants à 14h30 (en breton et en gallo/français) à la salle Ti Douar Alre, rue du Tanin

– Apéro-concert à 19h30

– Fest-Noz avec les groupes

Beat Bouet Trio

Kerbedig

Spontus

Plijadur Cantë Nouz .

Salle Marie-Josèphe Le Borgne Rue Maréchal Leclerc Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 6 62 53 83 24

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English :

L’événement Fest Noz Breizh au Galo Pluvigner a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon