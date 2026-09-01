Fest Noz Breizh au Galo Salle Marie-Josèphe Le Borgne Pluvigner
samedi 26 septembre 2026 · Salle Marie-Josèphe Le Borgne · Pluvigner
Informations pratiques
Pluvigner
Fest Noz Breizh au Galo
Salle Marie-Josèphe Le Borgne Rue Maréchal Leclerc Pluvigner Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Au programme
– Stages de chants à 14h30 (en breton et en gallo/français) à la salle Ti Douar Alre, rue du Tanin
– Apéro-concert à 19h30
– Fest-Noz avec les groupes
Beat Bouet Trio
Kerbedig
Spontus
Plijadur Cantë Nouz .
Salle Marie-Josèphe Le Borgne Rue Maréchal Leclerc Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 6 62 53 83 24
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English :
L’événement Fest Noz Breizh au Galo Pluvigner a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon