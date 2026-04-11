Fest-noz -David Pasquet La Loco Quimperlé

Quimperlé

Fest-noz -David Pasquet

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 23:00:00

fin : 2026-08-21 03:00:00

Date(s) :

2026-08-21

David Pasquet, virtuose de la bombarde vannetaise, dévoile en 2025 son quatrième opus intitulé Digital Trib . Cet album audacieux fusionne l’authenticité des instruments traditionnels bretons avec les sonorités innovantes de la musique électronique, offrant une expérience musicale inédite qui illustre parfaitement les tendances actuelles d’innovation musicale.

Venez découvrir cette évolution d’une musique de fest-noz aux accents rock vers une musique Bretonne électro ! .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

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English : Fest-noz -David Pasquet

L’événement Fest-noz -David Pasquet Quimperlé a été mis à jour le 2026-04-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS