Fest Noz de l’été Saint-Quay-Portrieux
Fest Noz de l’été Saint-Quay-Portrieux vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Quay-Portrieux
Fest Noz de l’été
Parc de la Duchesse Anne Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Ouverture du bal par le Bagad Sonerion Sant Ké à partir de 20h.
STARTIJENN nés au coeur de la musique traditionnelle, armés des instruments emblématiques bretons et d’une rythmique efficace, leur son brut et nerveux vise juste ! Enraciné et universel, le groupe continue à repousser les limites et à explorer de nouveaux territoires musicaux, défendant leur culture sur les scènes internationales. Cette locomotive de la transe bretonne carbure à la sueur et à l’énergie du public, dans une performance live exaltante et unique.
KEMM tout en proposant un répertoire différent et novateur, la formation de 5 musiciens costarmoricains s’efforce de respecter les pas,
Laissez-vous danser !
Au parc de la Duchesse Anne. Restauration et buvette sur place à partir de 19 heures.
Ouvert à tous. .
Parc de la Duchesse Anne Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64
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English :
L’événement Fest Noz de l’été Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-04 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
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