Saint-Quay-Portrieux

Fest Noz de l’été

Parc de la Duchesse Anne Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Ouverture du bal par le Bagad Sonerion Sant Ké à partir de 20h.

STARTIJENN nés au coeur de la musique traditionnelle, armés des instruments emblématiques bretons et d’une rythmique efficace, leur son brut et nerveux vise juste ! Enraciné et universel, le groupe continue à repousser les limites et à explorer de nouveaux territoires musicaux, défendant leur culture sur les scènes internationales. Cette locomotive de la transe bretonne carbure à la sueur et à l’énergie du public, dans une performance live exaltante et unique.

KEMM tout en proposant un répertoire différent et novateur, la formation de 5 musiciens costarmoricains s’efforce de respecter les pas,

Laissez-vous danser !

Au parc de la Duchesse Anne. Restauration et buvette sur place à partir de 19 heures.

Ouvert à tous. .

Parc de la Duchesse Anne Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64

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English :

L’événement Fest Noz de l’été Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-04 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme