Saint-Quay-Portrieux

Fest Noz de l’été

Parc de la Duchesse Anne Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Ouverture du bal par le Bagad Sonerion Sant Ké et les danseurs de Danserien Sant-Ke à 19h45

WAR-SAV “Debout” en breton. Telle est l’invitation que lancent aux danseurs les jeunes musiciens du groupe trégorois qui, depuis 2011, écume les scènes des fêtes bretonnes. La recette de leur musique est un secret bien gardé. Tout ce qu’on peut vous dire, c’est qu’il y a des airs traditionnels de derrière les fagots, badigeonnés d’un mélange de couleurs folks, le tout mariné dans un jus saturé d’énergie… À manger très chaud et à consommer sans modération !

HERRIWENN Trio inventif et inclassable, O’Tridal s’est fait, un joli renom dans le who’s who du paysage musical armoricain. Bretonne, sa musique l’est assurément mais ouverte avec générosité aux influences qui ont jalonnées les riches parcours de ses protagonistes. Le set de percussions unique de Kentin Juillard, les guitares inspirées de Thibault Niobé, les flûtes et cornemuses de Yeltaz Guenneau se nourrissent avec bonheur de leur back-ground folk-rock, de leurs riches expériences bagadistiques et de leurs multiples collaborations. Autant de visas pour un passeport vers un ailleurs retournant invariablement aux sources d’unemusique d’ici et d’aujourd’hui, hors des modes et des normes sclérosantes, parce que bien vivante.

Laissez-vous danser !

Au parc de la Duchesse Anne. Restauration et buvette sur place. Ouvert à tous. .

Parc de la Duchesse Anne Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64

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L’événement Fest Noz de l’été Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-08 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme