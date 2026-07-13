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AGENDA · Saint-Quay-Portrieux

Scrabble Saint-Quay-Portrieux

lundi 27 juillet 2026 · Saint-Quay-Portrieux

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Salle des îles Saint-Ké
Ville
22410 Saint-Quay-Portrieux
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Quay-Portrieux

Scrabble

Salle des îles Saint-Ké Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:00:00
fin : 2026-08-05 22:00:00

Date(s) :
2026-07-27 2026-08-05 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-24 2026-08-26

Tout l’été, les lundis et mercredis de 14h-22h, les vacanciers sont les bienvenus, pour trois séances découverte gratuite.

Club Quinoscrabble. Salle des Îles Saint Ké (derrière le centre de congrès). Renseignements au 06 86 24 59 87.   .

Salle des îles Saint-Ké Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 24 59 87 

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English :

L’événement Scrabble Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-08 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme

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