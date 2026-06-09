Bal des Pompiers Concert, DJ, moules/frites et feu d’artifice Saint-Quay-Portrieux lundi 13 juillet 2026.

Saint-Quay-Portrieux

Bal des Pompiers Concert, DJ, moules/frites et feu d’artifice

Esplanade du Port d’Armor Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Ouverture du site dès 19h. Le Bagad ouvre les festivités à 19h45.

Grand concert de Stabar sur l’Esplanade du Port d’Armor suivi du traditionnel bal des pompiers avec Julien Tiné de 22h à 1h30.

Repas moules-frites (adultes 12€ enfants jusqu’à 8 ans 6€).

Vente sur place ou réservations auprès de l’office de tourisme.

Feu d’artifice tiré depuis l’île de la Comtesse à 23h.

Un rendez-vous organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers du Sud Goëlo et la Ville. Concert à 21h15. .

Esplanade du Port d’Armor Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64

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English :

L’événement Bal des Pompiers Concert, DJ, moules/frites et feu d’artifice Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-05 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme