Bal des Pompiers Concert, DJ, moules/frites et feu d’artifice Saint-Quay-Portrieux
Bal des Pompiers Concert, DJ, moules/frites et feu d’artifice Saint-Quay-Portrieux lundi 13 juillet 2026.
Saint-Quay-Portrieux
Bal des Pompiers Concert, DJ, moules/frites et feu d’artifice
Esplanade du Port d’Armor Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Ouverture du site dès 19h. Le Bagad ouvre les festivités à 19h45.
Grand concert de Stabar sur l’Esplanade du Port d’Armor suivi du traditionnel bal des pompiers avec Julien Tiné de 22h à 1h30.
Repas moules-frites (adultes 12€ enfants jusqu’à 8 ans 6€).
Vente sur place ou réservations auprès de l’office de tourisme.
Feu d’artifice tiré depuis l’île de la Comtesse à 23h.
Un rendez-vous organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers du Sud Goëlo et la Ville. Concert à 21h15. .
Esplanade du Port d’Armor Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bal des Pompiers Concert, DJ, moules/frites et feu d’artifice Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-05 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
À voir aussi à Saint-Quay-Portrieux (Côtes-d'Armor)
- Visite au coeur du Parc Eolien Saint-Quay-Portrieux 9 juin 2026
- Les jeudis littéraires Saint-Quay-Portrieux 11 juin 2026
- Visite au coeur du Parc Eolien Saint-Quay-Portrieux 11 juin 2026
- Croisière vers l’Île de Bréhat Saint-Quay-Portrieux 11 juin 2026
- Exposition 400 ans de la Marine Nationale Esplanade du Port d’Armor Saint-Quay-Portrieux 12 juin 2026