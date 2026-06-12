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Visite commentée du moulin Saint-Michel Rue des Roches Olive Saint-Quay-Portrieux

Visite commentée du moulin Saint-Michel Rue des Roches Olive Saint-Quay-Portrieux jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Rue des Roches Olive

Adresse : Moulin Saint-Michel

Ville : 22410 Saint-Quay-Portrieux

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Tarif :

Saint-Quay-Portrieux

Visite commentée du moulin Saint-Michel

Rue des Roches Olive Moulin Saint-Michel Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Venez découvrir le petit patrimoine quinocéen. Pendant l’été, les bénévoles accueillent les visiteurs mise au vent des ailes, visites guidées et mouture de farine.
Rendez-vous dès 14h pour ceux qui veulent assister à la mise au vent des ailes.   .

Rue des Roches Olive Moulin Saint-Michel Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 50 04 

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L’événement Visite commentée du moulin Saint-Michel Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-08 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme

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