Visite au coeur du Parc Eolien Saint-Quay-Portrieux
Visite au coeur du Parc Eolien Saint-Quay-Portrieux jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Quay-Portrieux
Visite au coeur du Parc Eolien
Port d’Armor Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Voguez à la découverte de l’énergie de demain. Au départ de Saint-Quay-Portrieux, partez pour une croisière de 2h30.
Tout en profitant d’une vue imprenable sur le site, cette balade vous permettra de mieux comprendre comment fonctionne l’énergie éolienne et les parcs éoliens en mer. Le parc éolien de la baie de Saint-Brieuc est constitué de 62 éoliennes de 8 Mégawatts, pour une puissance totale de 496 Mégawatts. Les turbines sont réparties sur une surface de 75 km2.
Réservation obligatoire et retrait des billets la veille au plus tard avant 18h. .
Port d’Armor Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite au coeur du Parc Eolien Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-01 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
À voir aussi à Saint-Quay-Portrieux (Côtes-d'Armor)
- Visite au coeur du Parc Eolien Saint-Quay-Portrieux 9 juin 2026
- Visite au coeur du Parc Eolien Saint-Quay-Portrieux 11 juin 2026
- Les jeudis littéraires Saint-Quay-Portrieux 11 juin 2026
- Visite au coeur du Parc Eolien Saint-Quay-Portrieux 16 juin 2026
- Croisière vers l’Île de Bréhat Saint-Quay-Portrieux 18 juin 2026