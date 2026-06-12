Bal des Pompiers Concert, moules/frites et feu d’artifice Saint-Quay-Portrieux
Bal des Pompiers Concert, moules/frites et feu d’artifice Saint-Quay-Portrieux lundi 13 juillet 2026.
Saint-Quay-Portrieux
Bal des Pompiers Concert, moules/frites et feu d’artifice
Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Ouverture du site dès 19h. Le Bagad ouvre les festivités à 19h45.
Grand concert de Transpher, groupe de rock celtique sur l’Esplanade du Port d’Armor pour le traditionnel bal des pompiers suivi du bal avec DJ Bald de 22h à 1h30.
Ouverture du site dès 19h.
Repas moules-frites (adultes 12€/ enfants jusqu’à 8 ans 6€). Vente sur place ou réservations auprès de l’office de tourisme.
Feu d’artifice à 23h tiré depuis l’île de la Comtesse.
Un rendez-vous organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers du Sud Goëlo et la Ville. .
Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bal des Pompiers Concert, moules/frites et feu d’artifice Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-09 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
À voir aussi à Saint-Quay-Portrieux (Côtes-d'Armor)
- Exposition 400 ans de la Marine Nationale Esplanade du Port d’Armor Saint-Quay-Portrieux 12 juin 2026
- Exposition S.Kristol Centre de congrès Saint-Quay-Portrieux 12 juin 2026
- Croisière vers l’Île de Bréhat Saint-Quay-Portrieux 14 juin 2026
- Visite au coeur du Parc Eolien Saint-Quay-Portrieux 16 juin 2026
- Les jeudis littéraires Saint-Quay-Portrieux 18 juin 2026