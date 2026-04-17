Fest noz Fred GUICHEN Erwan MOAL Trio LE BUHE, BRUNET, LEON Crêpes La Loco Quimperlé

Quimperlé

Fest noz Fred GUICHEN Erwan MOAL Trio LE BUHE, BRUNET, LEON Crêpes

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31 03:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Fred GUICHEN

Déjà presque 40 ans, l’accordéoniste distille ses mélodies sur scène, sur disque et dans différentes formations. Fred Guichen est l’une des figures de la musique bretonne depuis toutes ces années. Il a fait ses débuts avec le fameux groupe Ar Re Yaouank dans les années 90 jusqu’à la Celtic Procession de Jacques Pellen, puis l’accompagnement de Denez et de nombreuses productions avec son frère et en solo.

Erwan MOAL

Erwan est guitariste dans diverses formations musicales comme Le Bour Bodros Quintet groupe créé en 2009 par le duo trégorrois Le Bour Bodros (saxophone/accordéon) et rejoint par une basse, une flûte traversière et une guitare. On retrouve aussi Erwan dans Kadja trio (accordéon diatonique, violon, guitare), en couple avec Gidas Moal à la bombarde ou avec Yoann Le Nedeleg au uillean pipe…

Erwan Moal est un guitariste talentueux de la jeune génération de la scène bretonne. Entre légèreté et profondeur, force et délicatesse, simplicité et excellence instrumentale, les mélodies de Fred sont identifiables par ce quelque chose de particulier, ce retour aux sources immuables qui caractérise son Trégor, sa Bretagne.

Trio LE BUHE, BRUNET, LEON

Trois incontournables de la scène bretonne actuelle la chanteuse Nolùen Le Buhé, qui fait depuis plus de 35 ans les belles heures du chant traditionnel ; Yuna Léon, violoniste généreuse et espiègle, attentive aux subtilités du jeu des chanteurs, sonneurs et musiciens bretons et irlandais qui ont bercé son enfance ; Hélène Brunet, saluée initialement comme guitariste avant qu’elle rapporte d’Espagne le laúd, pour lequel elle a forgé un jeu puissant et enveloppant, sensible et audacieux.

Trois complices qui mettent, dans un même souffle, leur énergie, leur appétit et leur profonde connaissance du répertoire au service de la danse et des danseurs.

Comme le dit l’appel traditionnel à la danse Ni n’omp ket deuet amañ da valañ enorioù Mes da lakaat plijadur hag an dud da zañso ! Nous ne sommes pas venues ici pour la gloriole, mais pour donner de la joie et faire danser les gens ! .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

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English : Fest noz Fred GUICHEN Erwan MOAL Trio LE BUHE, BRUNET, LEON Crêpes

L’événement Fest noz Fred GUICHEN Erwan MOAL Trio LE BUHE, BRUNET, LEON Crêpes Quimperlé a été mis à jour le 2026-04-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS