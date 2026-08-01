FEST NOZ Salle des fêtes TY AN HOLL Lanmodez

Informations pratiques

Lanmodez

FEST NOZ

Salle des fêtes TY AN HOLL Lieu-dit Le Bourg Lanmodez Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28 00:00:00

Date(s) :

2026-08-28

ENNEADES Geb, Shou, Nephtys, Seth, Nout, Tefnout, Osiris, Isis et Atoum. Neuf divinités égyptiennes qui réunissent et incarnent les forces fondamentales de l’univers. Neuf voix singulières.

Cinq violons, des voix qui aiment s’entremêler. C’est tout ce dont elles ont besoin pour faire danser. Une foule, en rond, qui saura les écouter ne sera pas déçue de cette association

ZOÑJ En breton, ZOÑJ signifie la pensée, la réflexion et la poésie. Né de la complicité entre Baptiste Barbier (flûtes traversières en bois) et Elouan Le Couls (violon), le projet s’est réinventé en 2022 avec l’arrivée de Julien Daniélo et son accordéon chromatique.

La singularité de ZOÑJ réside dans une approche de la musique bretonne à la fois très écrite et très libre. En effet les schémas mélodiques répétitifs et rythmiques offrent un canevas envoûtant et immersif taillé pour le fest-noz comme pour l’écoute. Cela permet également de laisser une belle place à l’improvisation. Telle la cire (koar en breton), chaque instrument se fond et se remodèle à l’envi, en changeant de rôle. Le trio nous livre une musique acoustique personnelle et vibrante, sans effet ni artifice.

YFIG et NANDA TROADEC kan ha diskan .

Salle des fêtes TY AN HOLL Lieu-dit Le Bourg Lanmodez 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 31 17 59

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L’événement FEST NOZ Lanmodez a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose