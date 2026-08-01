Informations pratiques

Lanmodez

Vide grenier et puces marines

5 rue de la mairie Lanmodez Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 09:00:00

fin : 2026-08-16 17:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Le relais de Lanmodez en partenariat avec l’association des plaisanciers Les tadornes vous invitent à venir chiner et peut être trouver l’objet de vos rêves… .

5 rue de la mairie Lanmodez 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 31 17 59

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English :

L’événement Vide grenier et puces marines Lanmodez a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose