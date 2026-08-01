AGENDA · Lanmodez
Vide grenier et puces marines Lanmodez
dimanche 16 août 2026 · Lanmodez
Informations pratiques
Lanmodez
Vide grenier et puces marines
5 rue de la mairie Lanmodez Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 09:00:00
fin : 2026-08-16 17:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Le relais de Lanmodez en partenariat avec l’association des plaisanciers Les tadornes vous invitent à venir chiner et peut être trouver l’objet de vos rêves… .
5 rue de la mairie Lanmodez 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 31 17 59
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English :
L’événement Vide grenier et puces marines Lanmodez a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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