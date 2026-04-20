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Fest Noz rue Le Conniat Saint-Quay-Portrieux

Fest Noz rue Le Conniat Saint-Quay-Portrieux lundi 20 avril 2026.

Lieu : rue Le Conniat

Adresse : Salle Le Celtic

Ville : 22410 Saint-Quay-Portrieux

Département : Côtes-d'Armor

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Quay-Portrieux

Fest Noz

rue Le Conniat Salle Le Celtic Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 20:30:00
fin : 2026-04-20 23:00:00

Date(s) :
2026-04-20

Fest-Noz organisé par le cercle Danserien Sant Ke et animé par ALFRED à la salle Le Celtic.
Entrée 3 euros. Pâtisseries et boissons offertes. Tombola gratuite.   .

rue Le Conniat Salle Le Celtic Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 13 84 74 

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English :

L’événement Fest Noz Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-04-17 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme

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