Fest Noz rue Le Conniat Saint-Quay-Portrieux
Fest Noz rue Le Conniat Saint-Quay-Portrieux lundi 20 avril 2026.
Saint-Quay-Portrieux
Fest Noz
rue Le Conniat Salle Le Celtic Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 20:30:00
fin : 2026-04-20 23:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Fest-Noz organisé par le cercle Danserien Sant Ke et animé par ALFRED à la salle Le Celtic.
Entrée 3 euros. Pâtisseries et boissons offertes. Tombola gratuite. .
rue Le Conniat Salle Le Celtic Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 13 84 74
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English :
L’événement Fest Noz Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-04-17 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
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