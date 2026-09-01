Informations pratiques

Venerque

FESTA ITALIANA SOIRÉE GUINGUETTE ITALIENNE

venerque Venerque Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-11 23:59:00

Date(s) :

2026-09-11

Organisé par le Comité de Jumelage Venerque / Rivoli-Veronese

Notre FESTA ITALIANA est en préparation… et cette fois, ça y est on peut tout vous dévoiler !

Vendredi 11 septembre 2026

De 18h à minuit

Allées du Duc de Ventadour Venerque

À la suite du marché artisanal nocturne

De bonnes saveurs italiennes

Une buvette aux couleurs de l’Italie

De la musique pour toutes les générations

De la danse, des animations et quelques surprises…

Et surtout, une belle dose de Dolce Vita !

La soirée sera animée par CF Events et plusieurs prestataires vous régaleront sur place.

Et pour mettre encore plus de couleur à la fête, pensez au dress code une touche de vert, blanc ou rouge, ou osez le déguisement sur le thème de l’Italie !

Préparez vos plus beaux sourires un espace selfie vous attend également !

Alors, notez la date, partagez l’affiche et invitez vos amis !

La Festa Italiana arrive à Venerque… et on compte bien vous faire vivre une soirée inoubliable ! .

venerque Venerque 31810 Haute-Garonne Occitanie jumelagerivoli@hotmail.fr

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English :

Organized by the Venerque / Rivoli-Veronese Sister City Committee

L’événement FESTA ITALIANA SOIRÉE GUINGUETTE ITALIENNE Venerque a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE