FESTA ITALIANA SOIRÉE GUINGUETTE ITALIENNE Venerque
vendredi 11 septembre 2026 · Venerque
Informations pratiques
Venerque
FESTA ITALIANA SOIRÉE GUINGUETTE ITALIENNE
venerque Venerque Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11 23:59:00
Date(s) :
2026-09-11
Organisé par le Comité de Jumelage Venerque / Rivoli-Veronese
Notre FESTA ITALIANA est en préparation… et cette fois, ça y est on peut tout vous dévoiler !
Vendredi 11 septembre 2026
De 18h à minuit
Allées du Duc de Ventadour Venerque
À la suite du marché artisanal nocturne
De bonnes saveurs italiennes
Une buvette aux couleurs de l’Italie
De la musique pour toutes les générations
De la danse, des animations et quelques surprises…
Et surtout, une belle dose de Dolce Vita !
La soirée sera animée par CF Events et plusieurs prestataires vous régaleront sur place.
Et pour mettre encore plus de couleur à la fête, pensez au dress code une touche de vert, blanc ou rouge, ou osez le déguisement sur le thème de l’Italie !
Préparez vos plus beaux sourires un espace selfie vous attend également !
Alors, notez la date, partagez l’affiche et invitez vos amis !
La Festa Italiana arrive à Venerque… et on compte bien vous faire vivre une soirée inoubliable ! .
venerque Venerque 31810 Haute-Garonne Occitanie jumelagerivoli@hotmail.fr
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English :
Organized by the Venerque / Rivoli-Veronese Sister City Committee
L’événement FESTA ITALIANA SOIRÉE GUINGUETTE ITALIENNE Venerque a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE