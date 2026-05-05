Festen’Oc Ouverture, place de la rende, saurat (09), Saurat

Festen’Oc Ouverture Samedi 20 juin, 18h00 place de la rende, saurat (09) Ariège

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T01:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T01:00:00+02:00

Vivez le Festen’Oc !

L’ouverture de la 24 ème édition aura lieu le 20 juin 2026 à Saurat. Une nouvelle occasion de partager de super moments conviviaux autour de la musique et de la culture occitane.

Pour célébrer l’ouverture, nous accueillons les groupes Duo Rousse/Tisner pour les bals ainsi que…

source: Festen’Oc Ouverture – AgendaTrad

place de la rende, saurat (09) place de la rende, 09400 saurat, France Saurat 09400 Ariège Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-06/festen-oc-ouverture.y9q2y8bd »}]

avec Duo Rousse-Tisnèr et MAQX baltrad balfolk