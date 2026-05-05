Festen’Oc Ouverture, place de la rende, saurat (09), Saurat
Festen’Oc Ouverture, place de la rende, saurat (09), Saurat samedi 20 juin 2026.
Festen’Oc Ouverture Samedi 20 juin, 18h00 place de la rende, saurat (09) Ariège
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T01:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T01:00:00+02:00
Vivez le Festen’Oc !
L’ouverture de la 24 ème édition aura lieu le 20 juin 2026 à Saurat. Une nouvelle occasion de partager de super moments conviviaux autour de la musique et de la culture occitane.
Pour célébrer l’ouverture, nous accueillons les groupes Duo Rousse/Tisner pour les bals ainsi que…
source: Festen’Oc Ouverture – AgendaTrad
place de la rende, saurat (09) place de la rende, 09400 saurat, France Saurat 09400 Ariège Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-06/festen-oc-ouverture.y9q2y8bd »}]
avec Duo Rousse-Tisnèr et MAQX baltrad balfolk