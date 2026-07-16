Informations pratiques

Saint-Maixent-de-Beugné

Festi Beugnaise

Centre-bourg Saint-Maixent-de-Beugné Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Organisé par l’association Beugn’aise. Toute la journée vide-greniers, restauration et snack à midi, petit train, château gonflable, jeux extérieures, concours photo, escape game culturel, chorale à 11h, banda du sud-ouest de 12h à 18h, concert de musique irlandaise Les chatons sauvages de 18h à 20h, et concert de Kapad’nom à partir de 20h. Soirée guiguette (et pas guinguette !), avec cochon à la broche (15€ adulte et 8€ moins de 10 ans, réservation conseillée au 06 33 65 31 25). .

Centre-bourg Saint-Maixent-de-Beugné 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 65 31 25

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English : Festi Beugnaise

L’événement Festi Beugnaise Saint-Maixent-de-Beugné a été mis à jour le 2026-07-16 par CC Val de Gâtine