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FESTI CANOHÈS SOIRÉE ANNÉE 80-90 Canohès

FESTI CANOHÈS SOIRÉE ANNÉE 80-90 Canohès

FESTI CANOHÈS SOIRÉE ANNÉE 80-90 Canohès vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : 35 Rue de la Salanque

Ville : 66680 Canohès

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif :

Canohès

FESTI CANOHÈS SOIRÉE ANNÉE 80-90

35 Rue de la Salanque Canohès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Sortez vos vestes en jean, vos leggings fluo et vos plus belles tenues vintage ! Venez déguisés !
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35 Rue de la Salanque Canohès 66680 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 54 77 03 

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English :

Dig out your denim jackets, neon leggings, and your best vintage outfits! Come in costume!

L’événement FESTI CANOHÈS SOIRÉE ANNÉE 80-90 Canohès a été mis à jour le 2026-06-12 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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