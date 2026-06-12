FESTI CANOHÈS SOIRÉE ANNÉE 80-90 Canohès
FESTI CANOHÈS SOIRÉE ANNÉE 80-90 Canohès vendredi 10 juillet 2026.
Canohès
FESTI CANOHÈS SOIRÉE ANNÉE 80-90
35 Rue de la Salanque Canohès Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Sortez vos vestes en jean, vos leggings fluo et vos plus belles tenues vintage ! Venez déguisés !
.
35 Rue de la Salanque Canohès 66680 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 54 77 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dig out your denim jackets, neon leggings, and your best vintage outfits! Come in costume!
L’événement FESTI CANOHÈS SOIRÉE ANNÉE 80-90 Canohès a été mis à jour le 2026-06-12 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
À voir aussi à Canohès (Pyrénées-Orientales)
- FESTI CANOHÈS FETE DE LA BIÈRE ET KARAOKE GEANT Canohès 4 juillet 2026