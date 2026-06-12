Canohès

FESTI CANOHÈS SOIRÉE ANNÉE 80-90

35 Rue de la Salanque Canohès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Sortez vos vestes en jean, vos leggings fluo et vos plus belles tenues vintage ! Venez déguisés !

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35 Rue de la Salanque Canohès 66680 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 54 77 03

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English :

Dig out your denim jackets, neon leggings, and your best vintage outfits! Come in costume!

L’événement FESTI CANOHÈS SOIRÉE ANNÉE 80-90 Canohès a été mis à jour le 2026-06-12 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME