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Festi été chants et danses La Ferté Macé

Festi été chants et danses La Ferté Macé dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : 32-34 Rue de la Barre

Ville : 61600 La Ferté Macé

Département : Orne

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

La Ferté Macé

Festi été chants et danses

32-34 Rue de la Barre La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 15:00:00
fin : 2026-07-12 16:30:00

Date(s) :
2026-07-12

Spectacle de danses et chants avec Bagnol Troupe Dance et Kévin chanteur Accordéoniste   .

32-34 Rue de la Barre La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +687 84658  alain.jarry61@orange.fr

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English : Festi été chants et danses

L’événement Festi été chants et danses La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-06-05 par Flers agglo

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