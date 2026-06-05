Festi été chants et danses La Ferté Macé dimanche 26 juillet 2026.

La Ferté Macé

Festi été chants et danses

32-34 Rue de la Barre La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 15:00:00

fin : 2026-07-26 16:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Spectacle de danses et chants avec Bagnol Troupe Dance et Kévin chanteur Accordéoniste .

32-34 Rue de la Barre La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +687 84658 alain.jarry61@orange.fr

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English : Festi été chants et danses

L’événement Festi été chants et danses La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-06-05 par Flers agglo