Festi’ Fruges

Fruges Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Rendez-vous l’an prochain le samedi 4 et dimanche 5 juillet

Au programme concerts, restauration, feu d’artifices .

Fruges 62310 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 04 40 76

