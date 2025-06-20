Festi’ Fruges Fruges
Festi’ Fruges
Fruges Pas-de-Calais
Rendez-vous l’an prochain le samedi 4 et dimanche 5 juillet
Au programme concerts, restauration, feu d’artifices .
Fruges 62310 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 04 40 76
