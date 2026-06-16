Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festi’ Massaise #4 Terrain de pétanque Le Mas-d’Agenais

Festi’ Massaise #4 Terrain de pétanque Le Mas-d’Agenais

Festi’ Massaise #4 Terrain de pétanque Le Mas-d’Agenais samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Terrain de pétanque

Adresse : Rue Norbert Teyssier

Ville : 47430 Le Mas-d'Agenais

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Le Mas-d’Agenais

Festi’ Massaise #4

Terrain de pétanque Rue Norbert Teyssier Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Festi’ Massaise #4
Prépares tes lunettes fluo, tes pas de danse approximatifs et les refrains qu’on connaît tous à moitié…
Au programme
Looping
Back to the Eighties — reprises années 80
DJ Coco
Xuitek
Et bien sûr Feu d’artifice à 23h
Parmi les artistes, il y en a que tu connais, c’est sûr.
Ceux que tu penses pas connaître… tu les connais sûrement.
Et ceux que tu ne connais pas encore…
… bah tu les connaîtras bientôt   .

Terrain de pétanque Rue Norbert Teyssier Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 00 28 24 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festi’ Massaise #4

Festi’ Massaise #4

L’événement Festi’ Massaise #4 Le Mas-d’Agenais a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Val de Garonne