Festi’ Massaise #4 Terrain de pétanque Le Mas-d’Agenais
Festi’ Massaise #4 Terrain de pétanque Le Mas-d’Agenais samedi 4 juillet 2026.
Le Mas-d’Agenais
Festi’ Massaise #4
Terrain de pétanque Rue Norbert Teyssier Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Festi’ Massaise #4
Prépares tes lunettes fluo, tes pas de danse approximatifs et les refrains qu’on connaît tous à moitié…
Au programme
Looping
Back to the Eighties — reprises années 80
DJ Coco
Xuitek
Et bien sûr Feu d’artifice à 23h
Parmi les artistes, il y en a que tu connais, c’est sûr.
Ceux que tu penses pas connaître… tu les connais sûrement.
Et ceux que tu ne connais pas encore…
… bah tu les connaîtras bientôt .
Terrain de pétanque Rue Norbert Teyssier Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 00 28 24
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Festi’ Massaise #4
L’événement Festi’ Massaise #4 Le Mas-d’Agenais a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Val de Garonne