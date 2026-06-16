Festi’ Massaise #4 Terrain de pétanque Le Mas-d’Agenais

Le Mas-d’Agenais

Festi’ Massaise #4

Terrain de pétanque Rue Norbert Teyssier Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Festi’ Massaise #4

Prépares tes lunettes fluo, tes pas de danse approximatifs et les refrains qu’on connaît tous à moitié…

Au programme

Looping

Back to the Eighties — reprises années 80

DJ Coco

Xuitek

Et bien sûr Feu d’artifice à 23h

Parmi les artistes, il y en a que tu connais, c’est sûr.

Ceux que tu penses pas connaître… tu les connais sûrement.

Et ceux que tu ne connais pas encore…

… bah tu les connaîtras bientôt .

Terrain de pétanque Rue Norbert Teyssier Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 00 28 24

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English : Festi’ Massaise #4

Festi’ Massaise #4

L’événement Festi’ Massaise #4 Le Mas-d’Agenais a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Val de Garonne