Festi-Plage Videix Plage de la Chassagne Videix

Videix

Festi-Plage Videix

Plage de la Chassagne La Chassagne Videix Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-07-31

Pendant plusieurs jours, le site de la Chassagne se transforme en un véritable lieu de fête où petits et grands se retrouvent dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Au programme fête foraine, concerts, bandas, marché festif et animations pour toute la famille. Flânez entre les stands d’artisans et de producteurs, profitez des espaces de restauration et laissez-vous porter par les rythmes entraînants des groupes musicaux venus animer les soirées. Entre déambulations, spectacles, ambiance dansante et grand feu d’artifice pyromusical au bord du lac, chaque moment promet son lot d’émotions et de bonne humeur. Un rendez-vous festif incontournable pour partager des instants mémorables entre amis ou en famille dans un cadre agréable et animé. .

Plage de la Chassagne La Chassagne Videix 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 33 89 07

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English : Festi-Plage Videix

L’événement Festi-Plage Videix Videix a été mis à jour le 2026-06-16 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin