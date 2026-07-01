Informations pratiques

Coubisou

Festi Rando Causse and art à Coubisou

Coubisou Aveyron

Tarif : – – EUR

0

Tarif enfant

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Plongez au cœur de la création contemporaine ! Fils de sculpteurs et nourri par une solide formation académique, Stéphane Szendy vous ouvre les portes de son atelier.

. Date et heure Mercredi 22 juillet à 9h

. Lieu de départ de la randonnée Coubisou (le lieu exact vous sera communiqué après inscription)

. Niveau de difficulté randonnée Moyen Distance totale 7 km Dénivelé 230 m Durée approximative totale (randonnée + visite) 3h30

. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

. Les chiens sont admis (tenus en laisse)

. Prévoir eau + chaussures et vêtements adaptés à la météo

. Réservation Billetterie en ligne (https://www.terresdaveyron.com/billetterie/) ou directement dans l’un de nos Bureaux d’Information Touristique de Bozouls, Entraygues sur Truyère, Espalion et Estaing. Aucune inscription ne sera possible ni par téléphone ni sur place le jour de l’événement. Clôture des inscriptions la veille à 16h. 0 .

Coubisou 12190 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dive into the heart of contemporary art! The son of sculptors and with a solid academic background, Stéphane Szendy opens the doors to his studio.

L’événement Festi Rando Causse and art à Coubisou Coubisou a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)