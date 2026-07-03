Festi Rando Eclipse à Ceyrac Gabriac
mercredi 12 août 2026 · Gabriac
Informations pratiques
Gabriac
Festi Rando Eclipse à Ceyrac
Gabriac Aveyron
Tarif : – – EUR
2
Tarif enfant
Enfant de 6 à 17 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Prenez de la hauteur sur les belvédères de Ceyrac pour un rendez-vous céleste exceptionnel ! Laissez-vous guider au fil des pierres et de l’histoire, avant de lever les yeux pour observer une éclipse solaire inoubliable.
. Date et heure Mercredi 12 août à 18h
. Lieu de départ de la randonnée Gabriac (le lieu exact vous sera communiqué après inscription)
. Niveau de difficulté randonnée Facile Distance totale 7 km Dénivelé 129 m Durée approximative totale 4h
. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
. Les chiens sont admis (tenus en laisse)
. Prévoir eau + chaussures et vêtements adaptés à la météo. Des lunettes spéciales vous seront fournies par l’organisateur. Merci de vous munir d’un système d’éclairage individuel (lampe électrique, frontale…)
. Réservation Billetterie en ligne (https://www.terresdaveyron.com/billetterie/) ou directement dans l’un de nos Bureaux d’Information Touristique de Bozouls, Entraygues sur Truyère, Espalion et Estaing. Aucune inscription ne sera possible ni par téléphone ni sur place le jour de l’événement. Clôture des inscriptions la veille à 16h. 2 .
Gabriac 12340 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Head up to the Ceyrac lookout points for an exceptional, heavenly experience! Let yourself be guided through the stones and history, before looking up to witness an unforgettable solar eclipse.
L’événement Festi Rando Eclipse à Ceyrac Gabriac a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Gabriac (Aveyron)
- Marché gourmand nocturne Gabriac 21 juillet 2026
- Randonnée avec les Caminaires de l’Olt al Dourdou Gabriac Gabriac 22 juillet 2026