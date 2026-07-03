Informations pratiques

Gabriac

Festi Rando Eclipse à Ceyrac

Gabriac Aveyron

Tarif : – – EUR

2

Tarif enfant

Enfant de 6 à 17 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Prenez de la hauteur sur les belvédères de Ceyrac pour un rendez-vous céleste exceptionnel ! Laissez-vous guider au fil des pierres et de l’histoire, avant de lever les yeux pour observer une éclipse solaire inoubliable.

. Date et heure Mercredi 12 août à 18h

. Lieu de départ de la randonnée Gabriac (le lieu exact vous sera communiqué après inscription)

. Niveau de difficulté randonnée Facile Distance totale 7 km Dénivelé 129 m Durée approximative totale 4h

. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

. Les chiens sont admis (tenus en laisse)

. Prévoir eau + chaussures et vêtements adaptés à la météo. Des lunettes spéciales vous seront fournies par l’organisateur. Merci de vous munir d’un système d’éclairage individuel (lampe électrique, frontale…)

. Réservation Billetterie en ligne (https://www.terresdaveyron.com/billetterie/) ou directement dans l’un de nos Bureaux d’Information Touristique de Bozouls, Entraygues sur Truyère, Espalion et Estaing. Aucune inscription ne sera possible ni par téléphone ni sur place le jour de l’événement. Clôture des inscriptions la veille à 16h. 2 .

Gabriac 12340 Aveyron Occitanie

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English :

Head up to the Ceyrac lookout points for an exceptional, heavenly experience! Let yourself be guided through the stones and history, before looking up to witness an unforgettable solar eclipse.

L’événement Festi Rando Eclipse à Ceyrac Gabriac a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)