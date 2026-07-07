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FRAGMENTS D’EXIL Gabriac

vendredi 7 août 2026 · Gabriac

FRAGMENTS D’EXIL Gabriac

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Adresse
90 route de Soulatges
Ville
48110 Gabriac
Département
Lozère
Tarif
Participation libre

Gabriac

FRAGMENTS D’EXIL

90 route de Soulatges Gabriac Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Spectacle sur la mémoire des exilés espagnols basé sur le livre Fragments d’exil de Dominique Fernandez. Mise en scène Alain Baggi.
Rendez-vous vendredi 7 août à la Guinguette chez José Tafin pour un spectacle sur la mémoire des exilés espagnols basé sur le livre Fragments d’exil de Dominique Fernandez. Mise en scène Alain Baggi.   .

90 route de Soulatges Gabriac 48110 Lozère Occitanie +33 6 18 57 14 65 

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English :

A play about the memories of Spanish exiles, based on the book *Fragments d’exil* by Dominique Fernandez. Directed by Alain Baggi.

L’événement FRAGMENTS D’EXIL Gabriac a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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