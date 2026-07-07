FRAGMENTS D’EXIL Gabriac
vendredi 7 août 2026 · Gabriac
Informations pratiques
Gabriac
FRAGMENTS D’EXIL
90 route de Soulatges Gabriac Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Spectacle sur la mémoire des exilés espagnols basé sur le livre Fragments d’exil de Dominique Fernandez. Mise en scène Alain Baggi.
Rendez-vous vendredi 7 août à la Guinguette chez José Tafin pour un spectacle sur la mémoire des exilés espagnols basé sur le livre Fragments d’exil de Dominique Fernandez. Mise en scène Alain Baggi. .
90 route de Soulatges Gabriac 48110 Lozère Occitanie +33 6 18 57 14 65
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English :
A play about the memories of Spanish exiles, based on the book *Fragments d’exil* by Dominique Fernandez. Directed by Alain Baggi.
L’événement FRAGMENTS D’EXIL Gabriac a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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