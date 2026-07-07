Informations pratiques

Gabriac

FRAGMENTS D’EXIL

90 route de Soulatges Gabriac Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Spectacle sur la mémoire des exilés espagnols basé sur le livre Fragments d’exil de Dominique Fernandez. Mise en scène Alain Baggi.

Rendez-vous vendredi 7 août à la Guinguette chez José Tafin pour un spectacle sur la mémoire des exilés espagnols basé sur le livre Fragments d’exil de Dominique Fernandez. Mise en scène Alain Baggi. .

90 route de Soulatges Gabriac 48110 Lozère Occitanie +33 6 18 57 14 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A play about the memories of Spanish exiles, based on the book *Fragments d’exil* by Dominique Fernandez. Directed by Alain Baggi.

L’événement FRAGMENTS D’EXIL Gabriac a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère