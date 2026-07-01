Informations pratiques

Gabriac

CONSTELLATIONS FAMILIALES ET RITUELLES

Gabriac Lozère

Tarif : 60 – 60 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28 18:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Un moment unique de constellations rituelles, cette méthode thérapeutique vous invite à dénouer les nœuds émotionnels liés à votre histoire. Amenez votre repas à partager et goûter. Inscriptions obligatoires.

Découvrez la puissance des liens !

Participez à l’atelier de constellations rituelles et libérez votre potentiel.

Que vous soyez constellant ou représentant, cette expérience unique vous permettra de mieux vous comprendre et de renforcer vos relations. Tous les profils sont les bienvenus !

Prêt(e) à explorer vos racines et à vous libérer ?

Rejoignez-nous pour un moment unique de constellations rituelles !

Cette méthode thérapeutique vous invite à dénouer les nœuds émotionnels liés à votre histoire.

Que vous souhaitiez consteller ou simplement vivre l’expérience en tant que représentant, vous contribuerez à un processus de guérison collectif.

Ensemble, créons un espace bienveillant pour explorer, comprendre et grandir.

Tarif en conscience à partir de 60€

Renseignements et inscription (indispensable le plus tôt possible) par téléphone. Amenez votre repas à partager et goûter. Des arrhes sont demandés pour confirmer les inscriptions. .

Gabriac 48110 Lozère Occitanie +33 6 03 47 07 79

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English :

A unique experience featuring ritual constellations, this therapeutic method invites you to untangle the emotional knots tied to your personal history. Please bring a meal to share and enjoy. Registration is required.

L’événement CONSTELLATIONS FAMILIALES ET RITUELLES Gabriac a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère