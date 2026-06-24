Informations pratiques

Gabriac

Randonnée avec les Caminaires de l’Olt al Dourdou Gabriac

Gabriac Aveyron

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

La prochaine rando des Caminaires aura lieu le mercredi 22 juillet 2026 à Gabriac. Ouvert à Tous !!

Départ 9 heures parking de l’école de Gabriac ou du restaurant Bouloc à Gabriac pour une marche de 8km.

Au retour nous partagerons un moment de convivialité 3 .

Gabriac 12340 Aveyron Occitanie +33 6 37 93 89 36

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English :

The next Caminaires hike will take place on Wednesday, July 22, 2026, in Gabriac. Open to everyone!!

L’événement Randonnée avec les Caminaires de l’Olt al Dourdou Gabriac Gabriac a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)