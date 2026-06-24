Randonnée avec les Caminaires de l’Olt al Dourdou Gabriac Gabriac
mercredi 22 juillet 2026 · Gabriac
Informations pratiques
Gabriac
Randonnée avec les Caminaires de l’Olt al Dourdou Gabriac
Gabriac Aveyron
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
La prochaine rando des Caminaires aura lieu le mercredi 22 juillet 2026 à Gabriac. Ouvert à Tous !!
Départ 9 heures parking de l’école de Gabriac ou du restaurant Bouloc à Gabriac pour une marche de 8km.
Au retour nous partagerons un moment de convivialité 3 .
Gabriac 12340 Aveyron Occitanie +33 6 37 93 89 36
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English :
The next Caminaires hike will take place on Wednesday, July 22, 2026, in Gabriac. Open to everyone!!
L’événement Randonnée avec les Caminaires de l’Olt al Dourdou Gabriac Gabriac a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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