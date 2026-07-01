Informations pratiques

Gabriac

Festi Rando Autour du calvaire à Gabriac

Gabriac Aveyron

Tarif : – – EUR

4.5

Tarif de base plein tarif

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Offrez-vous une parenthèse authentique. Après avoir arpenté les sentiers de Gabriac et contemplé son remarquable calvaire, accordez-vous une pause rafraîchissante à la microbrasserie Bibemus. Venez visiter les lieux et déguster des bières locales.

. Date et heure Vendredi 17 juillet à 16h30

. Lieu de départ de la randonnée Gabriac (le lieu exact vous sera communiqué après inscription)

. Niveau de difficulté randonnée Facile Distance totale 8 km Dénivelé 130m Durée approximative totale (randonnée + visite) 4h

. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

. Les chiens sont admis (tenus en laisse)

. Prévoir eau + chaussures et vêtements adaptés à la météo

. Réservation Billetterie en ligne (https://www.terresdaveyron.com/billetterie/) ou directement dans l’un de nos Bureaux d’Information Touristique de Bozouls, Entraygues sur Truyère, Espalion et Estaing. Aucune inscription ne sera possible ni par téléphone ni sur place le jour de l’événement. Clôture des inscriptions la veille à 16h. 4.5 .

Gabriac 12340 Aveyron Occitanie

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English :

Treat yourself to an authentic getaway. After exploring the trails of Gabriac and admiring its remarkable calvary, treat yourself to a refreshing break at the Bibemus microbrewery. Come visit the brewery and sample some local beers.

L’événement Festi Rando Autour du calvaire à Gabriac Gabriac a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)