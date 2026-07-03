Informations pratiques

Campuac

Festi Rando Land’Art à Campuac

Campuac Aveyron

Tarif : – – EUR

25

Tarif Groupe

Billet 2 adultes + 1 ou 2 enfants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Sur le plateau de Campuac, laissez-vous tenter par une initiation au Land’Art. Guidé par une passionnée qui marie avec merveille l’art et la nature, venez composer votre propre oeuvre éphémère au coeur du paysage.

. Date et heure Jeudi 6 août à 9h30

. Lieu de départ de la randonnée Campuac (le lieu exact vous sera communiqué après inscription)

. Niveau de difficulté randonnée Facile Distance totale 3 km Dénivelé 40m Durée approximative totale (randonnée + activité) 2h30

. Les enfants (âge conseillé à partir de 6 ans) doivent être accompagnés d’un adulte

. Les chiens sont admis (tenus en laisse)

. Prévoir eau + chaussures et vêtements adaptés à la météo

. Réservation Cette randonnée n’est pas réservable en ligne. Les billets doivent être achetés dans l’un de nos Bureaux d’Information Touristique de Bozouls, Entraygues sur Truyère, Espalion et Estaing. Aucune inscription ne sera possible ni par téléphone ni sur place le jour de l’événement. Clôture des inscriptions la veille à 16h. 25 .

Campuac 12580 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the Campuac plateau, why not try your hand at Land Art? Guided by an enthusiast who beautifully blends art and nature, come create your own ephemeral work of art in the heart of the landscape.

L’événement Festi Rando Land’Art à Campuac Campuac a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)