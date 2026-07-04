Les Balades Musicales en Aveyron Violoncelles en balade Église Saint-Pierre-ès-Liens Campuac

Informations pratiques

Campuac

Les Balades Musicales en Aveyron Violoncelles en balade

Église Saint-Pierre-ès-Liens 33, place de la Fontaine Campuac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Une balade à Campuac en compagnie des violoncellistes du festival et de leurs amis, des œuvres à 2, 3 et 4 violoncelles et d’autres surprises, ainsi que quelques anecdotes sur l’histoire du village contées par notre guide.

Une balade à Campuac en compagnie des violoncellistes du festival et de leurs amis, des œuvres à 2, 3 et 4 violoncelles et d’autres surprises, ainsi que quelques anecdotes sur l’histoire du village contées par notre guide. Entrée libre

Koshinski Get it !

Borsarello Tango triste

Bernstein America miniatures

Villa-Lobos Bachianas Brasileiras n°5

Haendel/Halvorsen Passacaille

Dvořák Humoresque

Joplin Easy Winners .

Église Saint-Pierre-ès-Liens 33, place de la Fontaine Campuac 12580 Aveyron Occitanie nathleloup@wanadoo.fr

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English :

A stroll through %E0 Campuac with the festival’s cellists and their friends, featuring works for %E0 2, 3, and 4 cellos and other surprises, as well as a few anecdotes about the village’s history told by our guide.

L’événement Les Balades Musicales en Aveyron Violoncelles en balade Campuac a été mis à jour le 2026-07-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)