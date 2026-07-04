Les Balades Musicales en Aveyron Violoncelles en balade Église Saint-Pierre-ès-Liens Campuac
mardi 4 août 2026 · Église Saint-Pierre-ès-Liens · Campuac
Informations pratiques
Campuac
Les Balades Musicales en Aveyron Violoncelles en balade
Église Saint-Pierre-ès-Liens 33, place de la Fontaine Campuac Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Une balade à Campuac en compagnie des violoncellistes du festival et de leurs amis, des œuvres à 2, 3 et 4 violoncelles et d’autres surprises, ainsi que quelques anecdotes sur l’histoire du village contées par notre guide.
Une balade à Campuac en compagnie des violoncellistes du festival et de leurs amis, des œuvres à 2, 3 et 4 violoncelles et d’autres surprises, ainsi que quelques anecdotes sur l’histoire du village contées par notre guide. Entrée libre
Koshinski Get it !
Borsarello Tango triste
Bernstein America miniatures
Villa-Lobos Bachianas Brasileiras n°5
Haendel/Halvorsen Passacaille
Dvořák Humoresque
Joplin Easy Winners .
Église Saint-Pierre-ès-Liens 33, place de la Fontaine Campuac 12580 Aveyron Occitanie nathleloup@wanadoo.fr
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English :
A stroll through %E0 Campuac with the festival’s cellists and their friends, featuring works for %E0 2, 3, and 4 cellos and other surprises, as well as a few anecdotes about the village’s history told by our guide.
L’événement Les Balades Musicales en Aveyron Violoncelles en balade Campuac a été mis à jour le 2026-07-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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