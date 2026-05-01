Festi’ Sports Dompaire rue de la Gare Dompaire

Dompaire

Festi’ Sports Dompaire

rue de la Gare Salle de la Gare Dompaire Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Festi’ Sports Dompaire

Journée intergénérationnelle.

Rando découverte départ 10h (durée 2h), mini foot sur le city stade, pétanque, jeu de quilles, jeu du corn hole.

Prévoir repas tiré du sac.

Buvette sur place.Tout public

0 .

rue de la Gare Salle de la Gare Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 6 77 63 96 69

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English :

Festi’ Sports Dompaire

Intergenerational day.

Discovery hike departing 10am (duration 2h), mini soccer on the city stadium, pétanque, bowling, corn hole game.

Packed lunch.

Refreshment bar on site.

L’événement Festi’ Sports Dompaire Dompaire a été mis à jour le 2026-05-09 par OT MIRECOURT