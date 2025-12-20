Théâtre Arrêtez vos salades, Salle culturelle Dompaire

Théâtre Arrêtez vos salades

Salle culturelle 3 rue Charles Gérôme Dompaire Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-24

2026-01-23 2026-06-12

Théâtre Arrêtez vos salades par la Cie les Gens du Coin.

Salle culturelle.

Philippe et Sylviane, propriétaires d’un élevage de chevaux de course, s’apprêtent à accueillir les futurs beaux-parents de leur fille. Mais la rencontre tant attendue dérape rapidement quiproquos, mensonges improvisés et situations burlesques s’enchaînent, entraînant les personnages et le public dans une spirale de rires incontrôlables.

Réservation par téléphone

Salle culturelle 3 rue Charles Gérôme Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 6 10 05 34 05

Theater Arrêtez vos salades by Cie les Gens du Coin.

Salle culturelle.

Philippe and Sylviane, owners of a racehorse farm, are preparing to welcome their daughter?s future in-laws. But the long-awaited meeting quickly goes awry: misunderstandings, improvised lies and burlesque situations ensue, drawing the characters and the audience into a spiral of uncontrollable laughter.

Book by phone

