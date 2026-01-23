Kermesse de l’école primaire de Dompaire École Primaire cour de l’École Dompaire

Dompaire

Kermesse de l’école primaire de Dompaire

École Primaire cour de l’École 202 route de bouzemont Dompaire Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19 16:30:00

fin : 2026-06-19 18:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Kermesse des Amis de l’école Dompaire.

Animations musicales, jeux traditionnels, course de brouettes

Buvette et petite restauration l’après-midi. Repas à 19h30 sur réservation cliquer sur le lien.Tout public

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École Primaire cour de l’École 202 route de bouzemont Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 7 49 23 93 73

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English :

Fair organized by the Friends of Dompaire School.

Musical entertainment, traditional games, wheelbarrow race

Refreshments and snacks in the afternoon. Meal at 7:30 p.m. on reservation click on the link.

L’événement Kermesse de l’école primaire de Dompaire Dompaire a été mis à jour le 2026-05-21 par OT MIRECOURT