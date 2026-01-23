Histoire de se promener Dompaire
Histoire de se promener Dompaire mercredi 8 juillet 2026.
Dompaire
Histoire de se promener
Places des Jardins Résal Dompaire Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-08 09:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05
Histoire de se promener.
Au détour d’une balade dans Dompaire, profitons du beau temps pour raconter et écouter des histoires. Pensez à prendre vos porte-bébés ou poussettes.
Jeune public accompagné.
Sur réservation par téléphone ou par mail.Enfants
0 .
Places des Jardins Résal Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 6 08 98 76 78 clamouline@ccmirecourtdompaire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Just for a stroll.
As we stroll through Dompaire, let?s take advantage of the fine weather to tell and listen to stories. Remember to bring your baby carrier or stroller.
Accompanied young audience.
Bookings by phone or e-mail.
L’événement Histoire de se promener Dompaire a été mis à jour le 2026-05-14 par OT MIRECOURT
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