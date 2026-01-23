Les petites bêtes de l’eau Clinique Vétérinaire Dompaire
Les petites bêtes de l’eau Clinique Vétérinaire Dompaire samedi 20 juin 2026.
Dompaire
Les petites bêtes de l’eau
Clinique Vétérinaire 285 rue de l’Huilerie Dompaire Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Les petites bêtes de l’eau.
Recherche et identification des petites bêtes qui peuplent nos cours d’eau.
Dès 3 ans.
Sur réservation avant le 19 juin à 17h00 par téléphone ou mail.
Sortie proposée par l’association Hirrus.Tout public
0 .
Clinique Vétérinaire 285 rue de l’Huilerie Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 6 75 31 79 69 association.hirrus@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Small water creatures.
Find and identify the little creatures that inhabit our waterways.
Ages 3 and up.
Reservations required by 5:00 pm on June 19, by phone or e-mail.
Suggested by the Hirrus association.
L’événement Les petites bêtes de l’eau Dompaire a été mis à jour le 2026-05-14 par OT MIRECOURT
À voir aussi à Dompaire (Vosges)
- Festi’ Sports Dompaire rue de la Gare Dompaire 23 mai 2026
- Théâtre forum sur le thème du bien vieillir les yeux dans les vieux Salle culturelle Dompaire 4 juin 2026
- Théâtre Arrêtez vos salades par la Cie les Gens du Coin Salle culturelle Dompaire 12 juin 2026
- Histoire de se promener Dompaire 8 juillet 2026