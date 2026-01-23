Les petites bêtes de l’eau Clinique Vétérinaire Dompaire

Dompaire

Les petites bêtes de l’eau

Clinique Vétérinaire 285 rue de l’Huilerie Dompaire Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Les petites bêtes de l’eau.

Recherche et identification des petites bêtes qui peuplent nos cours d’eau.

Dès 3 ans.

Sur réservation avant le 19 juin à 17h00 par téléphone ou mail.

Sortie proposée par l’association Hirrus.Tout public

0 .

Clinique Vétérinaire 285 rue de l’Huilerie Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 6 75 31 79 69 association.hirrus@orange.fr

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English :

Small water creatures.

Find and identify the little creatures that inhabit our waterways.

Ages 3 and up.

Reservations required by 5:00 pm on June 19, by phone or e-mail.

Suggested by the Hirrus association.

L’événement Les petites bêtes de l’eau Dompaire a été mis à jour le 2026-05-14 par OT MIRECOURT