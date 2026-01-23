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Les petites bêtes de l’eau Clinique Vétérinaire Dompaire

Les petites bêtes de l’eau Clinique Vétérinaire Dompaire

Les petites bêtes de l’eau Clinique Vétérinaire Dompaire samedi 20 juin 2026.

Lieu : Clinique Vétérinaire

Adresse : 285 rue de l'Huilerie

Ville : 88270 Dompaire

Département : Vosges

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Dompaire

Les petites bêtes de l’eau

Clinique Vétérinaire 285 rue de l’Huilerie Dompaire Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Les petites bêtes de l’eau.
Recherche et identification des petites bêtes qui peuplent nos cours d’eau.
Dès 3 ans.
Sur réservation avant le 19 juin à 17h00 par téléphone ou mail.
Sortie proposée par l’association Hirrus.Tout public
0  .

Clinique Vétérinaire 285 rue de l’Huilerie Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 6 75 31 79 69  association.hirrus@orange.fr

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English :

Small water creatures.
Find and identify the little creatures that inhabit our waterways.
Ages 3 and up.
Reservations required by 5:00 pm on June 19, by phone or e-mail.
Suggested by the Hirrus association.

L’événement Les petites bêtes de l’eau Dompaire a été mis à jour le 2026-05-14 par OT MIRECOURT

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