Ça balance à la gare rue de la Gare Dompaire
Ça balance à la gare rue de la Gare Dompaire samedi 30 mai 2026.
Dompaire
Ça balance à la gare
rue de la Gare Salle polyvalente Dompaire Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Ça Balance à la Gare.
Festival intergénérationnel où les générations se rencontrent, échangent et dansent ensemble.
Petits, grands, familles, amis, voisins… tout le monde se retrouve pour partager un moment festif autour de la musique, de la convivialité et de la découverte
Au programme Concerts live, Animations pour tous les âges (escalade, jeux vidéos et bien d’autres encore…). Food trucks et buvette. Ambiance chaleureuse et festive.
Stage de danse Hip-hop avec Kévin Briot pour les ados (sur inscription).Tout public
0 .
rue de la Gare Salle polyvalente Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 3 29 36 52 54 mairie.dompaire@wanadoo.fr
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English :
Ça Balance à la Gare.
An intergenerational festival where generations meet, exchange ideas and dance together.
Young and old, families, friends, neighbors? everyone comes together to share a festive moment of music, conviviality and discovery
On the program: Live concerts, entertainment for all ages (rock climbing, video games and much more…). Food trucks and refreshments. Warm, festive atmosphere.
Hip-hop dance workshop with Kévin Briot for teenagers (registration required).
L’événement Ça balance à la gare Dompaire a été mis à jour le 2026-05-19 par OT MIRECOURT
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