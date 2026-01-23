Théâtre forum sur le thème du bien vieillir les yeux dans les vieux Salle culturelle Dompaire

Dompaire

Théâtre forum sur le thème du bien vieillir les yeux dans les vieux

Salle culturelle 3 rue Charles Gérôme Dompaire Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-06-04 14:00:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Théâtre forum sur le thème du bien vieillir les yeux dans les vieux

Le CRT du Val du Madon, en partenariat avec la communauté de communes Mirecourt/Dompaire organise son premier théâtre forum sur le thème du bien vieillir.

Vous avez plus de 60 ans, vous résidez sur le territoire de la communauté de communes Mirecourt/Dompaire, cet évènement est fait pour vous.

La compagnie des jolies mômes se met en scène afin de vous proposer des scènes cocasses du quotidien ouvrant les échanges et la réflexion, le tout dans la bonne humeur et la bienveillance.

Sur inscriptions auprès du CRT du Val du MadonAdultes

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Salle culturelle 3 rue Charles Gérôme Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 3 29 37 87 15 crt@hl-valmadon.fr

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English :

Forum theater on the theme of ageing well les yeux dans les vieux

The Val du Madon CRT, in partnership with the Mirecourt/Dompaire community of communes, is organizing its first forum theater on the theme of aging well.

If you’re over 60 and live in the Mirecourt/Dompaire area, this is the event for you.

La compagnie des jolies mômes will be on stage to present comical scenes from everyday life, opening the way for discussion and reflection, all in good humor and kindness.

Please register with the Val du Madon CRT

L’événement Théâtre forum sur le thème du bien vieillir les yeux dans les vieux Dompaire a été mis à jour le 2026-05-13 par OT MIRECOURT