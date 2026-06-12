Festi’Astrée 2026 Le Nouvion-en-Thiérache
Festi’Astrée 2026 Le Nouvion-en-Thiérache samedi 18 juillet 2026.
Le Nouvion-en-Thiérache
Festi’Astrée 2026
Avenue du Docteur Jacques Lemaire Le Nouvion-en-Thiérache Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18 00:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Venez profiter du cadre enchanteur du Petit Château pour profiter d’un concert avec 3 groupes HOBO TRIPPIN’, CELLAR BROTHERS et IO.
Restauration et buvette sur place Pain saucisse ou pain merguez, barquette de frites.
Stand barbe à papa et popcorn.
Renseignements à la Médiathèque du Nouvion en Thièrache au 03 23 97 21 70
Venez profiter du cadre enchanteur du Petit Château pour profiter d’un concert avec 3 groupes HOBO TRIPPIN’, CELLAR BROTHERS et IO.
Restauration et buvette sur place Pain saucisse ou pain merguez, barquette de frites.
Stand barbe à papa et popcorn.
Renseignements à la Médiathèque du Nouvion en Thièrache au 03 23 97 21 70 .
Avenue du Docteur Jacques Lemaire Le Nouvion-en-Thiérache 02170 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 97 21 70
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English :
Come enjoy the enchanting setting of the Petit Château for a concert featuring three bands: HOBO TRIPPIN’, CELLAR BROTHERS, and IO.
Food and drinks available on site: sausage or merguez sausage sandwiches, and a serving of fries.
Cotton candy and popcorn stand.
For more information, contact the Nouvion en Thiérache Media Library at 03 23 97 21 70
L’événement Festi’Astrée 2026 Le Nouvion-en-Thiérache a été mis à jour le 2026-06-12 par OT du Pays de Thiérache
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