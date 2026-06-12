Le Nouvion-en-Thiérache

Festi’Astrée 2026

Avenue du Docteur Jacques Lemaire Le Nouvion-en-Thiérache Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18 00:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Venez profiter du cadre enchanteur du Petit Château pour profiter d’un concert avec 3 groupes HOBO TRIPPIN’, CELLAR BROTHERS et IO.

Restauration et buvette sur place Pain saucisse ou pain merguez, barquette de frites.

Stand barbe à papa et popcorn.

Renseignements à la Médiathèque du Nouvion en Thièrache au 03 23 97 21 70

Venez profiter du cadre enchanteur du Petit Château pour profiter d’un concert avec 3 groupes HOBO TRIPPIN’, CELLAR BROTHERS et IO.

Restauration et buvette sur place Pain saucisse ou pain merguez, barquette de frites.

Stand barbe à papa et popcorn.

Renseignements à la Médiathèque du Nouvion en Thièrache au 03 23 97 21 70 .

Avenue du Docteur Jacques Lemaire Le Nouvion-en-Thiérache 02170 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 97 21 70

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English :

Come enjoy the enchanting setting of the Petit Château for a concert featuring three bands: HOBO TRIPPIN’, CELLAR BROTHERS, and IO.

Food and drinks available on site: sausage or merguez sausage sandwiches, and a serving of fries.

Cotton candy and popcorn stand.

For more information, contact the Nouvion en Thiérache Media Library at 03 23 97 21 70

L’événement Festi’Astrée 2026 Le Nouvion-en-Thiérache a été mis à jour le 2026-06-12 par OT du Pays de Thiérache