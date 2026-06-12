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Festi’Astrée 2026 Le Nouvion-en-Thiérache

Festi’Astrée 2026 Le Nouvion-en-Thiérache samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Avenue du Docteur Jacques Lemaire

Ville : 02170 Le Nouvion-en-Thiérache

Département : Aisne

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Le Nouvion-en-Thiérache

Festi’Astrée 2026

Avenue du Docteur Jacques Lemaire Le Nouvion-en-Thiérache Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18 00:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Venez profiter du cadre enchanteur du Petit Château pour profiter d’un concert avec 3 groupes HOBO TRIPPIN’, CELLAR BROTHERS et IO.
Restauration et buvette sur place Pain saucisse ou pain merguez, barquette de frites.
Stand barbe à papa et popcorn.
Renseignements à la Médiathèque du Nouvion en Thièrache au 03 23 97 21 70
Venez profiter du cadre enchanteur du Petit Château pour profiter d’un concert avec 3 groupes HOBO TRIPPIN’, CELLAR BROTHERS et IO.
Restauration et buvette sur place Pain saucisse ou pain merguez, barquette de frites.
Stand barbe à papa et popcorn.
Renseignements à la Médiathèque du Nouvion en Thièrache au 03 23 97 21 70   .

Avenue du Docteur Jacques Lemaire Le Nouvion-en-Thiérache 02170 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 97 21 70 

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English :

Come enjoy the enchanting setting of the Petit Château for a concert featuring three bands: HOBO TRIPPIN’, CELLAR BROTHERS, and IO.
Food and drinks available on site: sausage or merguez sausage sandwiches, and a serving of fries.
Cotton candy and popcorn stand.
For more information, contact the Nouvion en Thiérache Media Library at 03 23 97 21 70

L’événement Festi’Astrée 2026 Le Nouvion-en-Thiérache a été mis à jour le 2026-06-12 par OT du Pays de Thiérache

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