FestiBresse Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse

Pierre-de-Bresse

FestiBresse

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Le FestiBresse organisé par l’association Tradi Bresse revient au Château de Pierre-de-Bresse avec l’événement Tradibresse. Tradibresse met à l’honneur les savoir-faire et les traditions. Les visiteurs découvrent différentes pratiques à travers des démonstrations et des animations. Une soirée la Bamboche viendra compléter la soirée de samedi de façon festive. .

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : FestiBresse

L’événement FestiBresse Pierre-de-Bresse a été mis à jour le 2026-05-20 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II