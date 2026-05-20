FestiBresse Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse
FestiBresse Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse samedi 27 juin 2026.
Pierre-de-Bresse
FestiBresse
Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Le FestiBresse organisé par l’association Tradi Bresse revient au Château de Pierre-de-Bresse avec l’événement Tradibresse. Tradibresse met à l’honneur les savoir-faire et les traditions. Les visiteurs découvrent différentes pratiques à travers des démonstrations et des animations. Une soirée la Bamboche viendra compléter la soirée de samedi de façon festive. .
Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : FestiBresse
L’événement FestiBresse Pierre-de-Bresse a été mis à jour le 2026-05-20 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II
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