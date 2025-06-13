Festi’Buz Buzancy
Festi’Buz Buzancy vendredi 12 juin 2026.
Festi’Buz
Stade de Buzancy Buzancy Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-12
Le festival Festi’Buz revient avec sa belle programmation, pour des concerts à vivre entre amis ou en famille ! Programmation 2026 en cours
.
Stade de Buzancy Buzancy 08240 Ardennes Grand Est +33 6 72 18 03 33 festibuz08@gmail.com
English :
The Festi’Buz festival is back with a great line-up of concerts to enjoy with friends and family! 2026 program in progress
German :
Das Festival Festi’Buz kehrt mit seinem schönen Programm zurück, für Konzerte, die man mit Freunden oder der Familie erleben kann! Programmierung 2026 in Arbeit
Italiano :
Il festival Festi’Buz è tornato con una grande line-up di concerti da godere con amici e famiglia! Programma 2026 in corso
Espanol :
¡Vuelve el festival Festi’Buz con un gran cartel de conciertos para disfrutar con los amigos y la familia! Programa 2026 en curso
L’événement Festi’Buz Buzancy a été mis à jour le 2025-08-30 par Ardennes Tourisme