FESTICO’LAUR CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL Villefranche-de-Lauragais

Villefranche-de-Lauragais

FESTICO’LAUR

CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL Avenue Pierre Mendès France Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

FESTICO’LAUR, l’évènement pour les enfants !

Rendez-vous samedi 30 mai 2026, de 10h à 18h, au Centre de Loisirs de Villefranche-de-Lauragais pour une journée festive, créative et résolument conviviale !

Porté par les services Petite Enfance et Enfance-Jeunesse de la Communauté de Communes des Terres du Lauragais, Festico’Laur s’impose une nouvelle fois comme le rendez-vous incontournable des familles du territoire.

Pour cette édition 2026, place aux Arts de Rue !

Une thématique vivante et inspirante qui promet une ambiance haute en couleur, entre performances artistiques, culture urbaine et expériences participatives.

Une journée d’expériences pour petits et grands

Festico’Laur, c’est une multitude d’espaces à explorer librement

Créer, expérimenter, s’exprimer

Graffiti, peinture, customisation, fresques collectives, mini-ville immersive… chacun devient artiste le temps d’une journée. Sans oublier les ateliers d’écriture et de création musicale.

Jeux de société, karting à pédales, baby-foot géant, slackline ou cirque de quoi bouger, rire et partager.

Des espaces sensoriels dédiés aux tout-petits pour explorer et s’émerveiller.

Un espace parentalité pour échanger et renforcer le lien parents-enfants.

Finale du tournoi Mario Kart, réalité virtuelle et espaces d’échanges un programme pensé pour les jeunes.

Des animations spectaculaires toute la journée

Démonstrations et initiations skate, capoeira, cirque, performances graffiti, photomaton, manège et animations itinérantes viendront rythmer cette journée festive.

Pause gourmande et ambiance conviviale

Profitez d’une offre de restauration variée avec des food-trucks et d’une buvette tenue par une association locale. .

CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL Avenue Pierre Mendès France Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie enfance.tdlsud@terres-du-lauragais.fr

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English :

FESTICO’LAUR, the event for kids!

L’événement FESTICO’LAUR Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2026-05-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE