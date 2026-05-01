EXPOSITION PEINTURES Place Gambetta Villefranche-de-Lauragais

Villefranche-de-Lauragais

EXPOSITION PEINTURES

Place Gambetta FOYER RURAL Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 14:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Venez admirer les peintures réalisées par les Villefranchoises et Villefranchois de l’association La Voie de l’Art.

Du jeudi 28 mai au Dimanche 31 mai 2026, l’association La Voie de l’Art prendra possession du foyer rural de Villefranche-de-Lauragais, pour une nouvelle édition de son exposition artistique.

Venez découvrir les peintures des élèves de la Voie de l’art ainsi que les œuvres d’artistes villefranchois invités (mosaïque, pastel, céramique…).

Au programme un voyage artistique de l’impressionnisme à l’abstraction autour du thème À la manière de… .

Vernissage le 30 mai à 12h. .

Place Gambetta FOYER RURAL Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Come and admire the paintings created by Villefranchois from the association La Voie de l’Art.

L’événement EXPOSITION PEINTURES Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE