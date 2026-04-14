Villefranche-de-Lauragais

TOTAL FESTUM À VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS

JARDIN PUBLIC Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09 23:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Total Festum 2026 revient à Villefranche-de-Lauragais pour une journée familiale vibrante dédiée à la culture occitane. Animations, spectacles, musique, rythmeront cette édition exceptionnelle. Un rendez‑vous gratuit, festif et intergénérationnel pour célébrer les 10 ans de la Calandreta.

Dès 14h, familles, enfants et curieux profiteront d’animations variées jeux, ateliers, spectacles, découvertes culturelles, atelier d’astronomie, spectacle vivant, projection de films, initiation aux danses occitanes….

La journée se déroule dans une ambiance chaleureuse, pensée pour rassembler toutes les générations.

En soirée, un concert exceptionnel de Claude Marti, figure emblématique de la chanson occitane, viendra clôturer la fête.

L’entrée est entièrement gratuite, afin de rendre la culture accessible à tous. Buvette et restauration sur place afin de prolonger les moments de partage autour de saveurs locales.

La célébration débutera même la veille, avec une rencontre conviviale autour de films consacrés à l’éducation. .

JARDIN PUBLIC Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Total Festum 2026 returns to Villefranche-de-Lauragais for a vibrant family day dedicated to Occitan culture. Entertainment, shows and music will punctuate this exceptional edition. A free, festive, intergenerational event to celebrate 10 years of the Calandreta.

L’événement TOTAL FESTUM À VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2026-04-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE