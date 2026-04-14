Total Festum avec concert de Claude Marti, Villefranche de Lauragais (Jardin Public), Villefranche-de-Lauragais

Total Festum avec concert de Claude Marti Samedi 9 mai, 14h00 Villefranche de Lauragais (Jardin Public) Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T23:59:00+02:00

Samedi 9 mai 2026

De 14h à minuit

Jeux, spectacle vivant, astronomie, quiz musical, jeu de piste, concert, stands divers…

Le soir, concert gratuit de Claude Marti

Jardin Public, 2 rue de la République, 31290 Villefranche-de-Lauragais

️ Buvette et restauration sur place

️ Entrée libre et gratuite

ℹ️ Détails sur calandreta-du-lauragais.org

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Journée festive – Total Festum

Les 10 ans de Calandreta Lauragués

Pour célébrer ses 10 ans, Calandreta Lauragués vous donne rendez-vous au jardin public de Villefranche-de-Lauragais pour une grande journée festive et familiale.

Organisée dans le cadre de Total Festum, cette journée mettra à l’honneur la culture occitane, la convivialité et le partage.

Au programme : animations pour petits et grands, jeux, spectacles, musique et restauration sur place.

La journée se clôturera par un concert de Claude Marti, figure majeure de la chanson occitane.

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Après-midi en famille (14h – 18h)

Des activités pour tous les âges vous attendent :

Jeux de société avec As de Pastel

Livres proposés par la Librairie Détours

Découverte de l’astronomie avec E.Sciences.Ciel

Jeu de piste dans le jardin

Atelier maquillage enfants

Espace jeux et détente

15h30 – Spectacle vivant : Prosper Estieu, instituteur et poète

Une classe ouverte où le public devient élève, pour une immersion poétique et musicale dans l’univers de Prosper Estieu.

Porté par le comédien Laurent Soffiati et le musicien Arnaud Rouanet, ce spectacle rend hommage à une figure majeure du Lauragais, profondément engagée dans la transmission de la langue d’oc.

Production Compagnie Idéal Cinéma

17h – Film : Claude Marti – Lo sòmi demòra

Un film de Patric La Vau consacré à Claude Marti, retraçant un parcours entre musique, engagement et transmission.

19h – Danses occitanes & jeu musical

Initiez-vous aux danses traditionnelles avec les Coquins du Sòr et testez vos connaissances musicales avec un quiz convivial animé par Priscille et son orgue de Barbarie.

20h30 – Concert : Claude Marti

Intitulé « Lo Cor e la Paraula » (« Le cœur et la parole »), Claude Marti, avec Gerard Pansanel et Pierre Peyras, nous propose un voyage à travers son répertoire, où se mêlent poésie, engagement et émotion.

Depuis plus de 50 ans, Claude Marti met en musique la langue et l’âme d’un territoire, portant une culture occitane vivante et engagée.

Première partie : voix et musiques locales

Les chorales Diapason et Los Amics (Villefranche), accompagnées de l’orchestre de la BAM (Villenouvelle), ouvriront la soirée.

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ℹ️ Informations pratiques

️ Buvette et restauration disponibles toute la journée avec des produits locaux.

Accès

Place Gambetta, 31290 Villefranche-de-Lauragais

En train : Gare de Villefranche-de-Lauragais à 5 minutes à pied de la place Gambetta.

En voiture : Stationnement gratuit dans les parkings du centre-ville.

En vélo : Longer le canal jusqu’à l’écluse de Gardouch puis bifurquer vers Villefranche de Lauragais, à 5 minutes.

Contact

Organisé par la Calandreta de Villefranche-de-Lauragais

✉️ Via le site web de Calandreta Lauragués

Villefranche de Lauragais (Jardin Public) 2 rue de la République Villefranche de Lauragais Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.calandreta-du-lauragais.org/evenement/total-festum-2026-10-ans-ca-se-fete/ »}, {« link »: « https://www.calandreta-du-lauragais.org/contact/ »}]

3ème édition, venez fêtez les beaux jours et la culture occitane Claude Marti Total Festum