Concert de Claude Marti, Jardin public, 2 rue de la République, Villefranche de Lauragais (31), Villefranche-de-Lauragais

Concert de Claude Marti Samedi 9 mai, 20h30 Jardin public, 2 rue de la République, Villefranche de Lauragais (31) Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T20:30:00+02:00 – 2026-05-10T00:30:00+02:00

Fin : 2026-05-09T20:30:00+02:00 – 2026-05-10T00:30:00+02:00

Chaque année, Total Festum, événement régional soutenu par la Région Occitanie, célèbre les langues et cultures d’Occitanie à travers des moments festifs, conviviaux et intergénérationnels. L’école Calandreta de Villefranche-de-Lauragais s’associe avec enthousiasme à cette initiative en organisant …

source: Concert de Claude Marti – AgendaTrad

Jardin public, 2 rue de la République, Villefranche de Lauragais (31) Jardin public, 2 rue de la République, 31290 Villefranche de Lauragais, France Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-05/concert-de-claude-marti.dfbd68kf »}]

avec Claude Marti concert Haute-Garonne